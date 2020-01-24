Промоутер відомого українського супертяжа Едді Хірн схоже визначився з наступним боєм Усика

Як повідомив Хірн, Усик не буде чекати Джошуа і проведе свій наступний поєдинок навесні цього року. «Прямо зараз у нас вже є бій Усик – Чісора. Ми сподіваємося провести в Лондоні на О2 Арені. Цей великий бій повинен відбудутися 28 березня. У разі перемоги наступний поєдинок Олександр проведе проти Джошуа. Ентоні поб'ється в період з травня по червень проти Кубрата Пулєва. Таким розкладом задоволений і Джошуа, і Усик. Це оптимальний варіант», - передає слова Хірна boxingnews24.

Раніше ми писали, що Усик потрапив в топ рейтингів WBA, WBC, IBF і WBO. Організації опублікували оновлені рейтинги. Олександр Усик, який встиг провести лише один бій у надважкій вазі знаходиться в топі рейтингів всіх організацій. За версією WBO Усик знаходиться на першому місці і є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У рейтингу WBA і WBC українець займає друге місце, його випереджають Тревор Брайан і Тайсон Ф'юрі. Найнижчу позицію Усик займає в рейтингу IBF, там українець шостий у списку. Першу позицію IBF окупував болгарин Кубрат Пулєв.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон». Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.