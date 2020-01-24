Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився з ким би хотів провести поєдинки в цьому році

Свій наступний бій чемпіон, швидше за все, проведе проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва, але Джошуа націлений на більш серйозних суперників.

«У мене є мрія провести бій на стадіоні Уемблі. Я там вже боксував з Кличком і це незабутні відчуття. Якщо б я міг сам вибирати суперників, то свій наступний бій я б провів проти українця Усика, а потім бився б з переможцем пари Уайлдер-Ф'юрі. З ними я хочу побитися в найближчому майбутньому, поки у них ще немає поразок. Поразки справляють дивний вплив на боксерів, але потім розкривають потенціал. Я можу точно сказати, що з часом, проведу бій проти переможця пари Уайлдер-Ф'юрі», - заявив Джошуа порталу dailymail.co.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Ф'юрі-Уайлдер.

В інтерв'ю своїй промоутерськії компанії Matchroom Boxing британець поділився думкою, як пройде бій. «Мені важко спрогнозувати цей бій. Одні кажуть, що в першому поєдинку переміг Уайлдер, інші, що Ф'юрі. Деонтей двічі відправляв Тайсона в нокдаун, але судді зафіксували нічию. Я думаю Ф'юрі не повторить помилок у майбутньому поєдинку, і переможе рішенням суддів. Уайлдер небезпечний всі 12 раундів, його удар один з найсильніших в дивізіоні, але всі ми пам'ятаємо кращого Ф'юрі, коли він переміг Кличка – одного з найкращих супертяжів в історії. Тоді він пробивав і грамотно рухався на ризі. Це був найкращий його поєдинок. Якщо він це повторить, то стане новим чемпіоном світу в «королівському дивізіоні», - заявив Джошуа.

Наступний свій бій Ф'юрі проведе з Деонтеєм Уайлдером. Матч-реванш відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

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