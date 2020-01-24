Зловмисники пограбували будинок тимчасового чемпіона світу за версією WBA у середній вазі британця Кріса Юбенка. Невідомі винесли з будинку особисті речі спортсмена

Чемпіон не засмутився і записав до грабіжників відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в Тwitter відомий журналіст Майкл Бенсон.

Кріс Юбэнк в знущальному тоні заявив, що злодії виявилися «непрофесіоналами» і не помітили в його куртці коштовний годинник. «Я хочу дати їм зрозуміти, які вони жалюгідні грабіжники. Вони взяли мою куртку, в кишені якої лежали дорогі годинники, а потім викинули її. Якщо б вони були гарні в своїй справі, то ретельно б оглянули одяг і знайшли годинник. Цей аксесуар коштує набагато дорожче ніж всі ті речі, які вони забрали», - сказав на відео Юбэнк.

🚔 Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them…



[📽️ @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020

Грабіжникам залишається лише потирати кулаки і шкодувати про свій недогляд.

Раніше ми писали, що український боєць Муай-тай Сергій Мавлютов здобув яскраву перемогу на турнірі в Росії. Український боєць переміг естонського суперника Яна Бєляєва. Для перемоги нашому співвітчизнику вистачило одного удару. Кут опонента вирішив відразу ж припинити поєдинок. Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео говорить: «Топовий удар від українця. Витягнув суперника на себе і закінчив точним попаданням з лівого».

Муай-тай або Тайський бокс вважається одним з найжорсткіших видів контактних єдиноборств. Боєць, даного виду єдиноборств, працює не тільки кулаками або ступнями. На ближніх дистанціях йдуть у бій лікті і передпліччя, коліна і гомілки.

Двобої проходять під запальну музику, в основному під ритмічні барабанні звуки в живому виконанні. Тайський бокс набув популярності ще в середні століття, але популярним став у другій половині ХХ століття.