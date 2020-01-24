Колишній спаринг-партнер Володимира Кличка, відомий супертяж Ділліан Уайт, висловився про можливі поєдинках Олександра Усика проти Чісори і Джошуа

В інтерв'ю порталу IFL TV Уайт заявив, що Усик недооцінює Чісору. «Якщо Дерек буде у формі, то він поб'є Усика. Для Олександра це буде пекельний бій. Він думає, що зможе легко перемогти Чісору, перебоксувати його, але він помиляється. Якщо Дерек буде у формі, то він переможе Усика. Я впевнений в цьому на 100%.

Джошуа свій наступний бій проведе проти Пулєва і переможе нокаутом. З Усиком йому буде складніше, так як українець хитріше, але Джошуа переможе і його», - сказав Уайт.

Нагадаємо, що промоутер відомого українського супертяжа Едді Хірн визначився з наступним боєм Усика. Як повідомив Хірн, Усик не буде чекати Джошуа і проведе свій наступний поєдинок навесні цього року. «Прямо зараз у нас вже є бій Усик – Чісора. Ми сподіваємося провести в Лондоні на О2 Арені. Цей великий бій повинен відбутися 28 березня. У разі перемоги наступний поєдинок Олександр проведе проти Джошуа. Ентоні поб'ється, в період з травня по червень, проти Кубрата Пулєва. Таким розкладом задоволений і Джошуа, і Усик. Це оптимальний варіант», - передає слова Хірна boxingnews24.

Крім цього, ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився з ким би хотів провести поєдинки в цьому році. Свій наступний бій чемпіон, швидше за все, проведе проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва, але Джошуа націлений на більш серйозних суперників.

«У мене є мрія провести бій на стадіоні Уемблі. Я там вже боксував з Кличком і це незабутні відчуття. Якщо б я міг сам вибирати суперників, то свій наступний бій я б провів проти українця Усика, а потім боксував би з переможцем пари Уайлдер-Ф'юрі. З ними я хочу побитися в найближчому майбутньому, поки у них ще немає поразок. Поразки справляють дивний вплив на боксерів, але потім розкривають потенціал. Я можу точно сказати, що з часом, проведу бій проти переможця пари Уайлдер-Ф'юрі», - заявив Джошуа порталу dailymail.co.

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