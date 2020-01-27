Під час боксерського вечора в Міннеаполісі сталася забавна подія

В одному з боксерських поєдинків в ринзі зійшлися американці Колін Сангстер і Ендрю Кейс-Аллен. Колін проводив другий бій у професійній кар'єрі, а для Ендрю – це був і зовсім дебют.

Кейс-Аллен підійшов до бою в жахливій фізичній формі, і нагадував не боксера, а бійця сумо. Його вага становила 186,8 кг. Енді Руїс міг позаздрити такій масі. Бій тривав всього два раунди, за які обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку побував у нокдауні Сангстер, але зумів піднятися. А вже у другому раунді, Колін під звук гонгу відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той вже встати не зміг. Рефері зафіксував нокаут.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020

Нещодавно зловмисники пограбували будинок тимчасового чемпіона світу за версією WBA у середній вазі британця Кріса Юбенка. Невідомі винесли з будинку особисті речі спортсмена.

Чемпіон не засмутився і записав до грабіжникам відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в Тwitter відомий журналіст Майкл Бенсон.

Кріс Юбэнк в глумливому тоні помітив, що злодії виявилися «непрофесіоналами» і не помітили в його куртці коштовнитий годинник. «Я хочу дати їм зрозуміти, які вони жалюгідні грабіжники. Вони взяли мою куртку, в кишені якої лежали дорогі годинники, а потім викинули її. Якщо б вони були гарні в своїй справі, то ретельно б оглянули одяг і знайшли годинник. Цей аксесуар коштує набагато дорожче ніж всі ті речі, які вони забрали», - сказав на відео Юбэнк.

Раніше ми писали, що український боєць Муай-тай Сергій Мавлютов здобув яскраву перемогу на турнірі в Росії. Український боєць переміг естонської суперника Яна Бєляєва. Для перемоги нашому співвітчизнику вистачило одного удару.

Кут опонента вирішив відразу ж припинити поєдинок. Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео говорить: «Топовий удар від українця. Витягнув суперника на себе і закінчив точним попаданням з лівого».