Відомий британський промоутер Едді Хірн назвав можливе місце бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі

Хірн повідомив, що бій найімовірніше, пройде не у Великобританії.

Вже в кінці лютого відбудеться реванш Уайлдер-Ф'юрі, а Джошуа, швидше за все, наступний бій проведе навесні проти Кубрата Пулєва. Але британський супертяж не раз заявляв, що хоче поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. "

Наші колеги з Саудівської Аравії запропонували шалені гроші за проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Після реваншу Уайлдер-Ф'юрі я запитаю прямо: «Ви готові битися за звання абсолюту? На кону нереальні гроші». Якщо цей бій не відбудеться в цьому році, то нічого страшного. Цілком можливо, що Джошуа після Кубрата зустрітися з Усиком, а Ф'юрі і Уайлдер проведуть ще один бій. Але почувши, яку суму запропонували партнери з Саудівської Аравії, я не сумніваюся, що цей бій відбудеться. Навіть Лас-Вегас не зможе конкурувати з такою сумою. Що ви оберете 150 мільйонів доларів в Аравії або 40 мільйонів в США?» - підбив підсумки Хірн.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився з ким би хотів провести поєдинки в цьому році. Свій наступний бій чемпіон, швидше за все, проведе проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва, але Джошуа націлений на більш серйозних суперників.

«У мене є мрія провести бій на стадіоні Уемблі. Я там вже боксував з Кличком і це незабутні відчуття. Якщо б я міг сам вибирати суперників, то свій наступний бій я б провів проти українця Усика, а потім боксував би з переможцем пари Уайлдер-Ф'юрі. З ними я хочу побитися в найближчому майбутньому, поки у них ще немає поразок. Поразки справляють дивний вплив на боксерів, але потім розкривають потенціал. Я можу точно сказати, що з часом, проведу бій проти переможця пари Уайлдер-Ф'юрі», - заявив Джошуа порталу dailymail.co.

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