Перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику

Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усика та його перспективи в «королівському дивізіоні.

«Я вважаю Усика великим боксером, але він маленький для хэвівейта. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговича портал Трибуна.

На професійному рингу хорват провів 10 поєдинків, у всіх здобувши перемоги, 8 з них нокаутом. В останньому бою, він переміг самого зоряного свого опонента американця Еріка Моліну. Хрговіч відправив його в нокаут у третьому раунді.

Раніше ми повідомляли, що промоутер відомого українського супертяжа Едді Хірн схоже визначився з наступним боєм Усика.

Як повідомив Хірн, Усик не буде чекати Джошуа і проведе свій наступний поєдинок навесні цього року. «Прямо зараз у нас вже є бій Усик – Чісора. Ми сподіваємося провести в Лондоні на О2 Арені. Цей великий бій повинен відбудуться 28 березня. У разі перемоги наступний поєдинок Олександр проведе проти Джошуа. Ентоні поб'ється в період з травня по червень проти Кубрата Пулєва. Таким розкладом задоволений і Джошуа, і Усик. Це оптимальний варіант», - передає слова Хірна boxingnews24.

Варто відзначити, що Усик потрапив в топ рейтингів WBA, WBC, IBF і WBO. Організації опублікували оновлені рейтинги. Олександр Усик, який встиг провести лише один бій у надважкій вазі знаходиться в топі рейтингів всіх організацій. За версією WBO Усик знаходиться на першому місці і є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. У рейтингу WBA і WBC українець займає друге місце, його випереджають Тревор Брайан і Тайсон Ф'юрі. Найнижчу позицію Усик займає в рейтингу IBF, там українець шостий у списку. Першу позицію IBF окупував болгарин Кубрат Пулєв.