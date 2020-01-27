Екс-чемпіона світу з боксу Рікардо Майогру жорстоко побили і пограбували

Інцидент стався в Манагуа (Нікарагуа). Майорга йшов в магазин. По дорозі до нього підбігли невідомі і завдали удар по голові, після чого нападники забрали у боксера всі цінні речі і втекли. Знайшли 46-річного Майоргу перехожі. Він був без свідомості. Його доставили в місцеву лікарню, де лікарі діагностували у нього кілька переломів. Медики кажуть, що боксер зможе повністю відновитися. Поліція проводить розслідування.

Рікардо Майорга провів на професійному рингу 45 боїв, в 11 з них зазнавши поразки. Боксер був чемпіоном світу в напівсередній вазі за версіями WBA і WBC і в 1-й середній ваговій категорії за версією WBC. Останній свій бій Майорга провів 7 квітня 2018 року зазнавши поразки технічним нокаутом проти Родольфо Гомеса. Майорга славився своїми ексцентричними витівками. Був схильний до алкоголю і куріння, а також зневажав тренування. Саме його поведінка і зробила його таким популярним. Він придбав статус отакого «лиходія».

Нещодавно зловмисники пограбували будинок тимчасового чемпіона світу за версією WBA у середній вазі британця Кріса Юбенка. Невідомі винесли з будинку особисті речі спортсмена.

Чемпіон не засмутився і записав до грабіжникам відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в Тwitter відомий журналіст Майкл Бенсон.

🚔 Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them…



[📽️ @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020

Кріс Юбэнк в глумливому тоні помітив, що злодії виявилися «непрофесіоналами» і не помітили в його куртці дорогі годинники. «Я хочу дати їм зрозуміти, які вони жалюгідні грабіжники. Вони взяли мою куртку, в кишені якої лежали дорогі годинники, а потім викинули її. Якщо б вони були гарні в своїй справі, то ретельно б оглянули одяг і знайшли годинник. Цей аксесуар коштує набагато дорожче ніж всі ті речі, які вони забрали», - сказав на відео Юбэнк.

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