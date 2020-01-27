Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа висловився про можливість перейти в змішані єдиноборства

Британський супертяж сказав, що поважає ММА, але проводити бої в октагоні не готовий.

«Я поважаю бійців ММА і думаю, що вони поважають боксерів. Напевно, коли я стану магістром боксу, то буду вже старий для ММА. Мене там поб'ють: все тіло і обличчя буде в синцях. Послухайте, врешті-решт, якщо перейду в ММА, то залишуся без ока», - заявив Джошуа порталу thesportsman.com.

Раніше Тайсон Ф'юрі також висловлювався про можливий перехід в ММА. «Циганський король» не проти спробувати себе в цьому виді єдиноборств, як завершить боксерську кар'єру, але тільки за правилами боксу або кікбоксингу, без боротьби в партері.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився з ким би хотів провести поєдинки в цьому році.

Свій наступний бій чемпіон, швидше за все, проведе проти обов'язкового претендента за версією IBF болгарина Кубрата Пулєва, але Джошуа націлений на більш серйозних суперників.

«У мене є мрія провести бій на стадіоні Уемблі. Я там вже боксував з Кличком і це незабутні відчуття. Якщо б я міг сам вибирати суперників, то свій наступний бій я б провів проти українця Усика, а потім боксував би з переможцем пари Уайлдер-Ф'юрі. З ними я хочу побитися в найближчому майбутньому, поки у них ще немає поразок. Поразки справляють дивний вплив на боксерів, але потім розкривають потенціал. Я можу точно сказати, що з часом, проведу бій проти переможця пари Уайлдер-Ф'юрі», - заявив Джошуа порталу dailymail.co.

Також ми писали, що невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим: "Зробимо це!".