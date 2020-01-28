Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі різко висловився про свого майбутнього суперника, чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, Деонтея Вайлдера

«Я не бачив доказів, що Уайлдер – чоловік. Я його ненавиджу, але при цьому поважаю. Він десять разів захищав титул чемпіона і в цьому перевершив Майка Тасона та Льюїса. Він зробив колосальну роботу утримуючи свій титул. Але мені нічого втрачати в бою з ним, і у нього нема чого у мене забрати», - цитує Ф'юрі портал talkSport.

Наступний свій бій Ф'юрі проведе з Деонтеєм Вайлдером. Матч-реванш відбудеться 22 лютого. Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию. Промоутери боксерів вже заявили, що незалежно від результату бою суперники проведуть третій поєдинок.

В останньому своєму поєдинку Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса, а Ф'юрі здобув непереконливу перемогу рішенням суддів, над маловідомим Отто Уалліном.

Нещодавно Politeka повідомляла, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю заявив, що йому не цікавий бій з Олександром Усиком. Як передає портал BoxingNews24, Ф'юрі сказав, що Усик – маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи.

«Усика немає в списку боксерів, з якими я хочу побитися. Він ніхто (ноунейм). Я не зароблю грошей в бою з ним. Для чого мені з ним битися? Він маленький супертяж, який погано говорить по-англійськи. Я хочу великих боїв, а цей бій ніколи не стане таким. Усик може бути великою зіркою в Україні, а на заході він є іноземцем. Чемпіон у суперважкій вазі має бути з США або Великобританії. На Заході не цікавляться українцем», - заявив Ф'юрі.

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