Чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд кинув виклик Конору Макгрегору

Про це повідомляє промоутер боксера Боб Арум в інтерв'ю BoxingScene.

«Теренс готовий провести бій з Конором в октагоні. Після цього вони можуть вийти на ринг. Я не хочу, щоб вони запідозрили нас в нечесній грі, і тому перший бій ми проведемо за правилами ММА. У Кроуфорда за плечима борцівське минуле. Це вам не який-небудь Мейвезер, який програв би у клітці. Теренс - борець світового рівня. Нехай Макгрегор прийме бій. Це буде гучна подія», - заявив Арум.

Раніше сам Кроуфорд висловлювався про свій потенційний поєдинок в ММА. «Я готовий битися з будь-яким бійцем в змішаних єдиноборствах. В першу чергу, я не боксер, а боєць. Макгрегору довелося б зі мною нелегко. Моє головне завдання – розважати моїх уболівальників, тому я б погодився на цей бій», - сказав Кроуфорд.

Відповідь менеджера Макгрегора Аудье Аттара не змусила себе довго чекати. «Раніше Арум критикував наш бій проти Мейвезера, а тепер сам вирішив вступити в гру. Вони зрозуміли, що Конор грошова машина в бойових видах спорту. Він головна зірка в ММА і боксі. Ми поважаємо Арума, але йому потрібно почекати в черзі, і ми обов'язково повернемося до нього», - заявив Аттар в інтерв'ю FightHype.

Раніше ми писали, що тренер колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора повідомив, коли його підопічний проведе свій наступний бій.

В інтерв'ю порталу Yahoo Sports Джон Кавана заявив, що довго чекати не доведеться. «Я буду дуже здивований, якщо Конор не проведе наступний поєдинок до літа. Він збирається побитися ще до літа», - сказав тренер ірландця.

Ця заява означає, що в своєму наступному поєдинку Макгрегор точно не зустрінеться проти переможця пари Хабіб-Фергюсон, які зійдуться в октагоні 18 квітня.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

Також ми писали, що менеджер Хабиба анонсировал новый бой россиянина после поединка с Фергюссоном.