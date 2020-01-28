Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер розповів про найбільш важкий період у своєму житті

В інтерв'ю Уайлдер розповів, що був близький до суїциду.

«У нас всіх є історії з минулого. Всі ми пройшли певний шлях, який зробив нас тими, ким ми є зараз. У 19 та 20 років у моєму житті було багато труднощів. Моя дочка народилася з розщепленням хребта. Я просто був юнаком, який намагався жити в реальному світі. У мене завжди були великі цілі і мрії. Я завжди думав про те, щоб стати королем, але іноді життя може тебе осадити. У мене на колінах лежав пістолет, і я думав про суїцид. Якщо ти зводиш рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть турбувати речі, які відбуваються в твоєму житті. Ти не думаєш, як це вплине на твою сім'ю, дочку та інших дітей. З такими думками в голові ти стаєш егоїстом. Ти думаєш тільки про біль, яку відчуваєш в даний момент часу», - цитує Вайлдера xsport.ua.

Деонтей Вайлдер почав займатися боксом через хвору дочку. Коли у дівчинки виявили страшну недугу, Деонтей з дружиною ще навчалися в коледжі. Уайлдер мріяв про спортивну кар'єру, і вибирав між американським футболом і баскетболом. Про боксі він тоді й не замислювався. Деонтей працював на кількох роботах: водієм і в ресторанах швидкого харчування. Але тоді Уайлдер зрозумів, що важка робота не приносить йому грошей на лікування дочки і такими темпами він скоро зажене себе в труну. Саме в цей момент Уайлдер вирішив зайнятися боксом і пішов у спортзал. Ну а подальшу долю чемпіона ви вже знаєте.