Перед загибеллю баскетболіст Кобі Брайант опублікував пост в Twitter.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на соціальні мережі спортсмена, за кілька годин до загибелі баскетболіст привітав свого колегу Леброна Джеймса з тим, що той обійшов його по кількості набраних очок у НБА (Національна баскетбольна асоціація).

«Моя повага, брат», - написав Кобі. Останнє повідомлення спортсмена встигло набрати більше 2,6 мл лайків і понад 60 тис. коментарів.

Джеймсу вдалося обійти Брайанта за очками після гри з «Філадельфією Сикерс». За результатами матчу він вийшов на 3-е місце в рейтингу найрезультативніших гравців в історії НБА. Зазначимо, що Кобі Брайант завершив свою кар'єру в 2016 році. Всю свою кар'єру він грав у «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс також грає в цьому клубі.

Крім цього, за кілька годин до загибелі Кобі спілкувався з сином легенди НБА Шакіла О’Ніла Шаріфом. Як розповів хлопець, Брайант запитував, як у нього справи. Баскетболіст турбувався про те, що юнак вирішив кинути університет UCLA. Шаріф відповів Кобі, що у нього все добре.

Кобі Брайант і його 13-річна донька Джанна загинули в результаті аварії вертольота. Крім них у вертольоті було ще сім осіб. Після трагедії журналісти розкопали старий пост в Твіттері за 2012 рік. Один з користувачів мережі написав, що Брайант загине в результаті краху вертольота. Спочатку ЗМІ заявили про те, що повідомлення було пророчим, але в результаті виявилося, що це був всього лише жарт. Справа в тому, що Кобі Брайант дуже часто літав на вертольоті, тому його шанувальники часто жартували над цим.

Додамо, що Кобі Брайант був одним з найтитулованіших спортсменів в історії США. Він також був дворазовим олімпійським чемпіоном.

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