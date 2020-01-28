Легендарний екс-футболіст збірної Бразилії і "Мілана" Кака показав, як екстремально проводить свій відпочинок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсмена. Колишній футболіст захопився банджі-джампінгом. Це атракціон, де учасників прив'язують до довгого гумового канату, на якому вони здійснюють стрибок у прірву. При наближенні до землі або води канат натягується, і стрибун підлітає вгору. Кака не побоявся полоскотати собі нерви і стрибнув вниз з величезної висоти. Деякий час він перебував у вільному падінні. Фанати бразильця залишилися в захваті: «У тебе сталеві яйця», «Я б не зміг так стрибнути», «Чемпіон, він у всьому чемпіон», «Ти крутий».

Кака закінчив кар'єру футболіста в 2017 році.

Раніше ми писали, що видовищний дебют у змішаних єдиноборствах стався на турнірі UFC Fight Night 166 в американському містечку Роллі.

В клітці зійшлися бійці напівлегкій ваговій категорії бразилець Херберт Бернс і американець Нейт Ландвер. Для обох це був дебютний поєдинок на турнірі UFC. На початку бою Ландвер пішов в стрімку атаку, притиснув суперника до клітки і почав бити. Здавалося, що він легко закінчить бій перемогою, але Бернс так не вважав. У бразильця вийшло зробити відповідний контрвипад і нанести удар коліном, після чого Ландвер опинився в нокауті. Рефері поєдинку залишилося тільки зупинити бій. Відео виклав в Твіттер користувач Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Тепер на рахунку Бернса 12 поєдинків у ММА, в яких він зазнав 2 поразки. На рахунку Ландверу 16 боїв, при трьох поразках.

Також ми писали, як самого товстого боксера нокаутували у другому раунді. Кейс-Аллен підійшов до бою в жахливій фізичній формі, і нагадував не боксера, а бійця сумо. Його вага становила 186,8 кг. Енді Руїс міг позаздрити такій масі. Бій тривав всього два раунди, за які обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку побував у нокдауні Сангстер, але зумів піднятися. А вже у другому раунді, Колін під звук гонгу відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той вже встати не зміг. Рефері зафіксував нокаут