Український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко спробував свої сили в хокеї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсмена. Легендарний боксер грає в хокей у формі на рукавах якої зображено чорно-жовто-білий прапор, що нагадує прапор Російської імперії, який був офіційним російським державним символом в XIX столітті.

Підписники боксера прийшли в обурення: «Форма з імперським прапором?!», «Так, здається Вася вважає себе російським», «Не бентежить на рукаві імперський триколор?».

Сам Василь своє фото підписав так: «Не обов'язково бути професіоналом у кожному виді спорту, щоб отримувати від нього задоволення. Чемпіон світу з боксу може себе проявити в командній грі зі своїми друзями. Не бійтеся кидати виклик самому собі – все». Судячи з усього, хокейний матч пройшов в Одесі.

Раніше ми писали, як український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом.

У ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил. У кінці відео з'являється напис: "Дякуємо за допомога ввічливих людей".

У коментарях шанувальники вилили на спортсмена багато неприємних слів:

"Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчили, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попов...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", " Вася, це що за зашквар? Ввічливі люди? Російський спецназ? Може поясниш хід думки??".

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко став найкращим боксером світу.