Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про найближчі плани свого підопічного

«В найближчому бою Олександр буде боксувати з Чісорою, а Джошуа з Пулєвим. Успішний поєдинок проти Чісори дозволить Усику стати ще популярнішим, і ми зберемо додаткову аудиторію. Пріоритетна для нас мета – зібрати всі пояси. А якщо Джошуа проведе зараз бій з Олександром, то йому доведеться відмовитися від пояса IBF. Усик налаштований на бій з Джошуа, і нам не важливо, де він відбудеться. Поки ми не можемо офіційно підтвердити, що бій Усик-Чісора відбудеться 28 березня. Протягом пари днів ви дізнаєтеся остаточне рішення щодо дати, місця і формату поєдинку», - заявив Красюк телеканалу «Інтер».

Раніше ми писали, що перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усика та його перспектив в «королівському дивізіоні.

«Я вважаю Усика великим боксером, але він маленький для хэвівейта. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговіча портал Трибуна.

На професійному рингу хорват провів 10 поєдинків, у всіх здобувши перемоги, 8 з них нокаутом. В останньому бою, він переміг самого зоряного свого опонента американця Еріка Моліну. Хрговіч відправив його в нокаут у третьому раунді.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як його ще називають «королівський дивізіон». Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.