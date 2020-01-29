Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Усик-Чісора

Британець вважає, що Чісора може доставити багато проблем українцю. «Нещодавно я спарингував з Дереком, і був на його останніх поєдинках. Той Чісора, якого я бачив може задати Усику проблем. Під час спарингу з ним, я зрозумів, що хлопець досить сильний. Я віддаю належне Ділліану Уайту, який зміг його контролювати 12 раундів. Щоб контролювати хід бою з Чісорою потрібно багато рухатися. Усик із важкої ваги і у нього гарні ноги та швидкість. Якщо Чісора не відчує загрози від Усика, то Олександр зіткнеться з проблемами. Усик один з кращих боксерів нашого покоління, яких бачив світ. У бою з Чісорою – шанси 50 на 50. Ось чому цей бій покаже телеканал Sky. Люди хочуть побачити видовище», - заявив Джошуа телеканалу Sky Sports.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк розповів про найближчі плани свого підопічного

«В найближчому бою Олександр буде боксувати з Чісорою, а Джошуа з Пулєвим. Успішний поєдинок проти Чісори дозволить Усику стати ще популярнішим, і ми зберемо додаткову аудиторію. Пріоритетна для нас мета – зібрати всі пояси. А якщо Джошуа проведе зараз бій з Олександром, то йому доведеться відмовитися від пояса IBF. Усик налаштований на бій з Джошуа, і нам не важливо, де він відбудеться. Поки ми не можемо офіційно підтвердити, що бій Усик-Чісора відбудеться 28 березня. Протягом пари днів ви дізнаєтеся остаточне рішення щодо дати, місця і формату поєдинку», - заявив Красюк телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Уізерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.