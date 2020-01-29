Капітан донецького Шахтаря бразилець Тайсон знову скаржиться, що його не відпускають у інший клуб

«Вони не хочуть мене відпускати», - написав Тайсон в твіттері, спілкуючись з уболівальниками бразильського клубу Интернансьональ.

Як повідомляє портал sport.ua, в Україну приїжджав агент гравця, але так і не зміг домовитися з керівництвом донецького клубу про можливий трансфер свого клієнта. Можливо, небажання «Шахтаря» відпускати Тайсона в поточне трансферне вікно пов'язано з тим, що нещодавно отримав травму Манор Соломон, після чого у «гірників» могли б бути кадрові проблеми на лівому фланзі атаки. Шахтарю потрібно буде грати в 1/16 Ліги Європи з португальською "Бенфікою" і втрачати свого лідера перед важливими матчами «гірники» не хочуть.

Варто відзначити, що на зимовому зборі, під час підготовчих матчів, Шахтар на поле в статусі капітана виводив вже не Тайсон, а Андрій П'ятов.

Раніше ми писали, що капітан донецького Шахтаря Тайсон має намір в зимове міжсезоння змінити клуб. За інформацією відомого порталу RevistaColorada агент бразильця веде переговори з європейськими клубами з приводу трансферу Тайсона. Незабаром агент повинен зустрітися з керівництвом «гірників», щоб обговорити майбутнє лідера Шахтаря.

Також ми повідомляли, що півзахисник донеччан Тайсон не буде продовжувати контракт з клубом, який закінчується в червні 2021 року.

В ексклюзивному інтерв'ю Spectacular Sports Тайсон зазначив, що планує повернутися в бразильський футбол, а пріоритетним для нього є "Інтернасьонал" - клуб, який він залишив у 2010 році, коли перейшов в харківський Металіст.

Минулим влітку італійський "Мілан" пропонував за Тайсона 30 мільйонів євро, але донецький клуб не відпустив бразильця.

Тайсон перейшов в "Шахтар" у 2013 році з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Його статистика за «гірників» вражає. За 7 років він провів 257 матчів за донеччан, забив 49 м'ячів і зібрав величезну колекцію трофеїв - 5 чемпіонських титулів, 5 Кубків і 4 Суперкубка України. Також Тайсон є капітаном донецького клубу.

Politeka повідомляла, що капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.