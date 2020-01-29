Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн дав коментар з приводу можливого бою бійця ММА Конора МакГрегора проти чемпіона світу з боксу Теренса Кроуфорда

Едді Хирн не бачить перспектив проведення бою і вважає, що Макгрегору не слід проводити бої з боксерами.

«Раніше Арум говорив, що бій що бій Мейвезера проти Макгрегора – це найогидніша річ, яку він бачив у боксі, а тепер він намагається влаштувати бій Кроуфорда проти Конора. Я думаю у Арума нічого не вийде. У Теренса немає відповідного резюме для такого бою. Також я не думаю, що Макгрегор проведе бій з Пак'яо. Потрібно, щоб поєдинок був конкурентоспроможним. Конор не зможе на рівних боксувати з одним із лідерів боксерського дивізіону. Я сам іноді влаштовую бої ютуберов, але там, хоча б, ніколи не знаєш хто переможе», - заявив Хирн порталу SeverageMMA.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд кинув виклик Конору Макгрегор. Про це повідомляє промоутер боксера Боб Арум в інтерв'ю BoxingScene.

«Теренс готовий провести бій з Конором в октагоні. Після цього вони можуть вийти на ринг. Я не хочу, щоб вони запідозрили нас в нечесній грі, і тому перший бій ми проведемо за правилами ММА. У Кроуфорда за плечима борцівські минуле. Це вам не який-небудь Мейвезер, який програв би у клітці. Теренс - борець світового рівня. Нехай Макгрегор прийме бій. Це буде гучна подія», - заявив Арум.





Відповідь менеджера Макгрегора Аудье Аттара не змусила на себе довго чекати. «Раніше Арум критикував наш бій проти Мейвезера, а тепер сам вирішив вступити в гру. Вони зрозуміли, що Конор грошова машина в бойових видах спорту. Він головна зірка в ММА і боксі. Ми поважаємо Арума, але йому потрібно почекати в черзі, і ми обов'язково повернемося до нього», - заявив Аттар в інтерв'ю FightHype.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.