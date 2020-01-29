Новий тренер Тайсона Ф'юрі Джаван Шугархіл Стюард розповів, як готує свого підопічного до реваншу з Деонтеєм Уайлдером

За словами тренера, він вчить Ф'юрі головному секрету Кронка - силі удару. Ця техніка застосовується в боксерському залі Kronk Gym в Детройті.

"Ми збираємося дати йому цю силу удару. Це секрет Кронка. Kronk-стиль - це нокаути.

Він хоче бути більш різнобічним боксером, і саме тому звернувся до мене. Він невловимий і гнучкий. Не отримати удар - одне з його головних якостей. Мистецтво боксу - бити і не пропускати", - передає слова Стюарда BoxingScene.

Раніше Уайлдер і Ф'юрі провели традиційну битву поглядів.

Вже зовсім скоро, 22 лютого, в матчі реванші зійдуться чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер і досі небитий британець Тайсон Ф'юрі.

Нещодавно ми писали, на яких телеканалах можна буде подивитися бій.

В Україні єдиним загальнодоступним каналом, який покаже пряму трансляцію поєдинку буде ХSport. Крім цього, поєдинок покажуть супутникові телеканали: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + HD France. У Росії трансляцію організовують два канали: "Матч ТВ" і "Матч! Боєць". Якщо ви знаходитесь в Казахстані, то у вас буде можливість насолодитися боєм на "Khabar TV".

За київським часом бій відбудеться 23 лютого о 06:00 ранку в неділю. Якщо у вас не вийде подивитися бій у прямому ефірі, Politeka, однією з перших, напише про результат і перипетії чемпіонського поєдинку.

Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию. Промоутери боксерів вже заявили, що незалежно від результату бою суперники проведуть третій поєдинок. В останньому своєму поєдинку Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса, а Ф'юрі здобув непереконливу перемогу рішенням суддів, над маловідомим Отто Уаллином.