Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер позитивно налаштований на реванш з Тайсоном Ф'юрі

«Все проходить просто дивовижно. Зараз найщасливіший період у моєму житті. Просто приголомшливо перебувати тут, враховуючи те, з яких місць я сюди прийшов. Якщо ви бачите щасливого Деонтея Вайлдера в тренувальному таборі, можете чекати від мене чудового виступу. Саме це я планую вам забезпечити.

На відміну від мене, Ф'юрі не продемонстрував свою міць, про яку він зараз говорить. Я думаю, що у нього замість кулаків подушки. Так мені здалося в нашому першому бою. Ф'юрі розповідає про своїх стратегії, але я не знаю, як на це реагувати. Не розумію, чи дійсно він має намір вставити палицю мені в колеса, коли говорить про те, що відправить мене в нокаут. Але я радий чути це від нього. Дуже чекаю 22 лютого.

Я буду пробивати по всьому тілу Ф'юрі, не тільки в область розсічення. Я маю намір бити по всім доступним ділянкам тіла. Коли ти воюєш зі мною, не слід метушитися в тренувальному таборі. Я непередбачуваний на рингу. Якщо тобі нав'язують багато думок, якщо люди думають, що у них є протиотрута, то це завжди призводить до повторного удару", - заявив Уайлдер порталу boxingnews24.com.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер розповів про найбільш важкий період у своєму житті.

В інтерв'ю Уайлдер розповів, що був близький до суїциду.

«У нас всіх є історії з минулого. Всі ми пройшли певний шлях, який зробив нас тими, ким ми є зараз. У 19 та 20 років у моєму житті було багато труднощів.

Моя дочка народилася з розщепленням хребта. Я просто був юнаком, який намагався жити в реальному світі. У мене завжди були великі цілі і мрії. Я завжди думав про те, щоб стати королем, але іноді життя може тебе осадити. У мене на колінах лежав пістолет, і я думав про суїцид. Якщо ти зводиш рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть турбувати речі, які відбуваються в твоєму житті. Ти не думаєш, як це вплине на твою сім'ю, дочка і інших дітей. З такими думками в голові ти стаєш егоїстом. Ти думаєш тільки про біль, яку відчуваєш в даний момент часу», - цитує Уайлдера xsport.ua.

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