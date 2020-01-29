Голова британської промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн хоче працювати з екс-чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Макгрегором

Як повідомляє fightnews.info Хірн готовий зробити для цього все можливе.

«Я готовий зробити для Макгрегора все, що він захоче! Ми завжди відкриті, якщо Конор захоче з нами попрацювати. Я шукаю бійців і бренди, а також людей, які вміють себе просувати. Макгрегор входить в топ за всіма цими параметрами.

Я бачився з Конором тільки близько хвилини, так що не знаю цього хлопця особисто. Тим не менш, я дуже його поважаю. По-перше, за те, чого він домігся в октагоні. По-друге, за те, що він зробив для свого бізнесу, за те, як він себе позиціонує і рекламує. У цьому сенсі ніхто не зрівняється з Конором.

UFC - це бренд. Раніше було неважливо, хто ти такий, ти не міг бути важливіше, ніж UFC. Тепер ж реальність така, що Конор Макгрегор важливіше, ніж UFC. Він і є UFC. За це я його і поважаю», - сказав Хирн.

Нагадаємо, що свій останній бій Макгрегор провів 18 січня в Неваді на T-Mobile арені проти Дональда Сероне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Сероне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Загальний заробіток ірландського бійця склав 78 мільйонів доларів.

Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою і рекламі.

Як повідомляла Politeka, Макгрегор - Серроне: відео неймовірного нокауту.

Також ми писали, що в реванші Уайлдер - Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.