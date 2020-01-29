Чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа і болгарський претендент Кубрат Пулєв ніяк не можуть узгодити дату поєдинку

IBF дав Джошуа ще одну відсрочку на підписання контракту на цей бій.

IBF вже давала боксерам одну відстрочку, згідно з якою вони повинні були підписати контракт до 31 січня. Тепер сторони повинні домовитися про поєдинок до 14 лютого.

Як розповів промоутер британця Едді Хірн, WBO і IBF поки не можуть знайти компроміс в питанні черговості проведення захистів.

"Ми написали WBO і IBF, і відповіді були такі: "Ні, ми наступні, ні, ми наступні. Чого вони хочуть? Розділити пояси через відсутність здорового глузду? Повинна бути якась система черговості, яка показує, хто наступний. Вони повинні заохочувати боксерів до об'єднання і до завоювання звання абсолютного чемпіона.

Це сумно, і в даний момент, можливо, нам доведеться відмовитися від одного з поясів. Ми будемо розмовляти з Усиком, будемо розмовляти з Пулєвим, подивимось, на яких умовах ми зможемо домовитися з ними. І ми будемо наполягати на тому, щоб IBF і WBO прийшли до якого-небудь рішення", - передає слова Хірна Allboxing.

Раніше ми писали, що Ентоні Джошуа доведеться вибирати, який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисту призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа вибере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

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