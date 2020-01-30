Відбувся фінальний матч чемпіонату Африки з гандболу 2020 року, який пройшов у Тунісі

У вирішальній грі збірній Тунісу протистояла збірна Єгипту. Крім самого кубка, на кону стояла путівка на Олімпійські ігри в Токіо. Туніс підтримували на трибунах 12 тисяч фанатів, але незважаючи на це, переміг Єгипет -27:23.

Вболівальників Тунісу так розлютила поразка їх улюбленців, що вони почали кидати в гравців Єгипту різні предмети, а потім вибігли на майданчик і накинулися на спортсменів. Виникла бійка. Втихомирити фанатів змогли лише місцеві поліцейські. На деякий час команди довелося відвести в роздягальні.

Раніше ми писали, що видовищний дебют у змішаних єдиноборствах стався на турнірі UFC Fight Night 166 в американському містечку Роллі.

В клітці зійшлися бійці напівлегкій ваговій категорії бразилець Херберт Бернс і американець Нейт Ландвер. Для обох це був дебютний поєдинок на турнірі UFC. На початку бою Ландвер пішов в стрімку атаку, притиснув суперника до клітки і почав бити. Здавалося, що він легко закінчить бій перемогою, але Бернс так не вважав. У бразильця вийшло зробити відповідний контрвипад і нанести удар коліном, після чого Ландвер опинився в нокауті. Рефері поєдинку залишилося тільки зупинити бій. Відео виклав в Твіттер користувач Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Тепер на рахунку Бернса 12 поєдинків у ММА, в яких він зазнав 2 поразки. На рахунку Ландверу 16 боїв, при трьох поразках.