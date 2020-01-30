Новозеландський екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер висловився про найближчий бій Олександра Усика проти Дерека Чісори

Новозеландець віддає невелику перевагу українцю, але припускає, що буде нелегко.

«Чісора йде на смузі з кількох чудових перемог, а Усик тільки піднявся в суперважку вагу. Я вибираю майстерність, а в цьому плані Усик краще. Він краще рухається, у нього краще вміння, так що в їх поєдинку з Чісорою я схиляюся до перемоги Олександра. Але і Чісору не можна списувати з рахунків, все-таки він здорово виглядає останнім часом», - наводить слова паркера відомий портал BoxingScene.

Раніше ми писали, що промоутер Усика Олександр Красюк розповів про найближчі плани свого підопічного

«В найближчому бою Олександр буде боксувати з Чісорою, а Джошуа з Пулєвим. Успішний поєдинок проти Чісори дозволить Усику стати ще популярнішим, і ми зберемо додаткову аудиторію. Пріоритетна для нас мета – зібрати всі пояси. А якщо Джошуа проведе зараз бій з Олександром, то йому доведеться відмовитися від пояса IBF. Усик налаштований на бій з Джошуа, і нам не важливо, де він відбудеться. Поки ми не можемо офіційно підтвердити, що бій Усик-Чісора відбудеться 28 березня. Протягом пари днів ви дізнаєтеся остаточне рішення щодо дати, місця і формату поєдинку», - заявив Красюк телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Візерспуна. Після цього бою, промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик готовий боксувати за титул чемпіона світу за версією WBO.