Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів, чому зараз складно організувати бій проти британця Деонтея Уайлдера

Головна причина, яку називає Хірн – це великі фінансові апетити Уайлдера.

«Речі, про які ми говорили два роки тому, сьогодні неактуальні. Тоді ми могли отримати майже Уайлдера за 15 чи 20 мільйонів. Тепер же він хоче 40, 50, 60, 70, 80 мільйонів. Такі гроші неможливо згенерувати. У той час ми не змогли укласти угоду, тому що ми робили пропозиції.

Якщо б тоді у нас був варіант з Саудівською Аравією - ми б зробили бій, але у нас не було цього варіанту. Так що ви виберете? Щоб я зробив цей бій або ж спробував провести його в Англії, щоб гарантовано зірвати його? Ей Джей ніколи не хотів боксувати за кордоном, але ми не могли знайти достойного противника на Уемблі влітку минулого року. Так і з'явився бій з Міллером, який повинен був пройти на Madison Square Garden», - заявив Хирн порталу Boxingnews24.

Свій наступний бій Джошуа проведе, скоріше за все, з болгарином Кубратом Пулєвим наприкінці весни. Уайлдер вже 22 лютого боксуватиме в реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше ми писали, що чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа і болгарський претендент Кубрат Пулєв ніяк не можуть узгодити дату поєдинку.

IBF дав Джошуа ще одну відстрочку на підписання контракту на цей бій. Організація вже давала боксерам одну відстрочку, згідно з якою вони повинні були підписати контракт до 31 січня. Тепер сторони повинні домовитися про поєдинок до 14 лютого.

Як розповів промоутер британця Едді Хірн, WBO і IBF поки не можуть знайти компроміс в питанні черговості проведення захистів.

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