Як відомо, 26 січня зірка баскетболу Кобі Брайант і його 13-річна донька Джіанна загинули в результаті аварії вертольота. Крім них у вертольоті було ще сім осіб. Вперше після того, що сталося дружина Кобі і мати Джіанни Ванесса заговорила про горе, яке переживає сім'я

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ванесси Брайант.

Вбита горем жінка пише, що поки не до кінця розуміє, що сталося і не може змиритися з втратою:

«Ми зпустошені раптовою втратою мого обожнюваного Кобі - чудового батька наших дітей, і моєї прекрасної, милої Джині - люблячої, вдумливої і чудової доньки, і дивовижної сестри Наталії, Бьянкі і Капрі», - пише дружина загиблого спортсмена. Жінка каже, що зараз дуже складно про щось думати і коментувати подію, адже біль сім'ї у зв'язку з трагедією – просто невимовний:

« …Кобі і Джіджі… Хотілося б, щоб вони були з нами назавжди. Вони були справжнім благословенням і пішли занадто рано і я поки не розумію, що чекає нас далі. Неможливо уявити життя без них. Але ми прокидаємося кожен день, намагаючись продовжувати йти вперед…», - пише згорьована вдова.

Ванесса також зазначила, що любов сім'ї до загиблих нескінченна і безмірна і додала кілька слів співчуття родинам, які втратили своїх рідних у цій авіакатастрофі. Крім того, відомо, що Ванесса заснувала фонд "MambaOnThree" для допомоги рідним і близьким загиблих під час аварії вертольота.

Нагадаємо також, після трагедії журналісти розкопали старий пост в Твіттері за 2012 рік. Один з користувачів мережі написав, що Брайант загине в результаті краху вертольота. Спочатку ЗМІ заявили про те, що повідомлення було пророчим, але в результаті виявилося, що це був всього лише жарт. Справа в тому, що Кобі Брайант дуже часто літав на вертольоті, тому його шанувальники часто жартували над цим.

Додамо, що Кобі Брайант був одним з найтитулованіших спортсменів в історії США. Він також був дворазовим олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, що спливли нові подробиці авіакатастрофи з легендарним Кобі Брайантом.

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