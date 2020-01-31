Знаменита американська фітнес-модель Ніколь Амато вирішила взяти участь у конкурсі бодіарту перед Супербоулом

36-річна уродженка Гаваїв похвалилася своїм досить відвертим малюнком, убивши наповал своїх шанувальників. Модель представила своє інтимне місце у вигляді м'яча для американського футболу зі шнурівкою в самому низу.

"Як ви думаєте, мене оберуть? Я чула, що буде конкурс краси на кращій вечірці перед Super Bowl Sunday", - підписала своє фото красуня.

Варто відзначити, що модель позує абсолютно голою,її тіло лише покрито фарбою, а прикриває інтимні місця тоненький шнурочок. Судячи з її решти фотографій в соціальній мережі, апетитна Ніколь роздягається для фотосесій вже не перший раз.

Супербоулом в американському футболі називається фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки. Гра і супутнє їй святкування протягом багатьох років Super Bowl Sunday (неділя Супербоула) де-факто стали національним святом в США.

Як раніше ми писали, Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом постільного комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька у головного атребута новорічних свят.

Ефектна блондинка сіла, підігнувши коліна і "відтопирила" своє головне достоїнство у вигляді подкачанных сідниць. Чи варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

Також Politeka писала про те, що Ракицький зробив приречене зізнання про збірну України.