Екс-тренер зірки ММА Конора Макгрегора проведе у в'язниці найближчі 5 років

Як повідомляє портал Спорт-Экспресс, ірландець Джонатан Дарган був визнаний винним у ненавмисному вбивстві і засуджений до п'яти з половиною років тюремного ув'язнення. Вирок був винесений через чотири роки після смерті 56-річного Патріка Малалі.

У 2016 році Малалі і його колега Шейн Каннінгем проходили повз п'яного Даргана і його подруги, які сперечалися. Вони вирішили втрутитися в ситуацію, після чого перший отримав кілька ударів від тренера клубу Straight Blast Gym (SBG), після чого зламалася щелепу і скула, а при падінні він вдарився головою. У нього була виявлена черепно-мозкова травма і субдуральное кровотеча. На наступного дня Малалі помер.

Свідок у справі, яким виявився велосипедист, що проходив поруч, сказав присяжним, що, коли він зупинився Дарган сказав йому йти займатися своїми справами і пригрозив убити або надрукувати голову в землю.

Варто відзначити, що Дарган працював з такими відомими бійцями, як Конор Макгрегор, Артем Лобов, Пітер Куіллі.

Нагадаємо, що свій останній бій Макгрегор провів 18 січня в Неваді на T-Mobile арені проти Дональда Серроне.

«Ковбой» нічого не зміг протиставити ірландцю в октагоні. На самому початку бою Конор налетів на суперника і не дав тому навіть отямитися. Спочатку Макгрегор плечем розбив ніс Серроне і потрапив з ноги в щелепу, а потім вже добив Дональда.

Бій тривав 40 секунд. Макгрегор показав, що знаходиться у відмінній формі і його ще рано скидати з рахунків. Загальний заробіток ірландського бійця склав 78 мільйонів доларів.

Як повідомляє авторитетне видання Lad Bible, Макгрегор заробив майже 2 мільйонів доларів за кожну секунду бою з Дональдом Серроне. Офіційний гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів, а більшу частину суми він заробив від продажу переглядів бою і рекламі.