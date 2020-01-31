Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи британського супертяжа Тайсона Ф'юрі, розповів про майбутнє свого підопічного після реваншу з Уайлдером

Арум підтвердив, що в разі перемоги підопічного в реванші з чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером хоче влаштувати для нього бій за звання абсолютного чемпіона. За його словами, він бажає звести Ф'юрі з переможцем бою Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв.

Промоутер зазначив, що в контракті Ф'юрі з Уайлдером є варіант з третім боєм. Втім, Арум згоден організувати ще один супербій, якщо Уайлдер, в разі поразки, відмовиться від третього поєдинку. Варто відзначити, що в словах Арума є один важливий нюанс: він упевнений, що Пулєв переможе Джошуа.

"У контракті Ф'юрі і Уайлдера говориться, що той, хто програє, може вимагати третій бій. Але в такому разі він отримає лише 40% призових, а переможець другого поєдинку - 60%. Але рішення про реванш залежить тільки від переможеного.

Якщо Уайлдер програє і вирішить рухатися в іншому напрямку, то Ф'юрі напевно проведе бій з Пулєвим, який нокаутує Ентоні Джошуа", - сказав Боб Арум порталу boxingnews24.

Свій наступний бій Джошуа проведе, скоріше за все, з болгарином Кубратом Пулєвим в кінці весни. Уайлдер вже 22 лютого зіграє в реванші з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше ми писали, що чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа і болгарський претендент Кубрат Пулєв ніяк не можуть узгодити дату поєдинку.

IBF дав Джошуа ще одну строк на підписання контракту на цей бій. Організація вже давала боксерам одну відстрочку, згідно з якою вони повинні були підписати контракт до 31 січня. Тепер сторони повинні домовитися про поєдинок до 14 лютого.

Як розповів промоутер британця Едді Хірн, WBO і IBF поки не можуть знайти компроміс в питанні черговості проведення захистів.

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