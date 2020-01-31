Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Олексій Єфремов зазнав принизливої поразки від болгарина Миколи Діпчікова

Поєдинок у середній вазі відбувся в Росії в рамках турніру Absolute Championship Akhmat 97 і завершився достроково. Спочатку Єфремов діяв першим номером і був активним, але на 33-й секунді бою він пропустив ефектну контратаку від Діпчікова. Болгарин свого вже не упустив і добив росіянина. Рефері довелося зупинити поєдинок.

33-річний Єфремов раніше перемагав у 19 поєдинках. Ця поразка стала для нього вже дев'ятою.

Раніше ми писали, що самого товстого боксера нокаутували у другому раунді. Під час боксерського вечора в Міннеаполісі сталася забавна подія.

В одному з боксерських поєдинків в ринзі зійшлися американці Колін Сангстер і Ендрю Кейс-Аллен. Колін проводив другий бій у професійній кар'єрі, а для Ендрю – це був і зовсім дебют.

Кейс-Аллен підійшов до бою в жахливій фізичній формі, і нагадував не боксера, а бійця сумо. Його вага становила 186,8 кг. Енді Руїс міг позаздрити такій масі. Бій тривав всього два раунди, за які обидва боксери встигли побувати на настилі рингу. Спочатку побував у нокдауні Сангстер, але зумів піднятися. А вже у другому раунді, Колін під звук гонгу відправив у нокаут Кейс-Аллена, і той вже встати не зміг. Рефері зафіксував нокаут.

42yr old heavyweight Colin Sangster (2-0, 2 KO’s) was dropped by 412 pound heavyweight Andrew Case-Allan (0-1) in the 1st but then violently stopped Case-Allan in the 2nd for the KO-2 victory in Minneapolis, Minnesota



🎥Tony G Presents pic.twitter.com/pVpYhoFQb2 — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) January 26, 2020

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