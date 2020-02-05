Міжнародне антидопінгове агентство повідомило Росію про заборону на участь у Чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі
Про це повідомив телеканал BeIN SPORTS.
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Як стверджують в РІА Новини, Російське антидопінгове агентство не отримувало від WADA жодних документів щодо заборони на участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року.
"Ніяких офіційних документів від WADA на дану тему ми не отримували. Я вважаю, що для подібного роду заяв, поки триває судовий розгляд, ще занадто рано", - повідомив глава РУСАДА Юрій Ганус.
А ось президент РФС В'ячеслав Колосков заявив, що подібні повідомлення може висилати тільки ФІФА, а організація їх не відправляла.
Раніше голова комітету по відповідності (CRC) WADA Джонатан Тейлор повідомив, що якщо збірна Росії з футболу потрапить на ЧС-2022 в Катарі, то вона буде виступати без своїх прапора і гімну. Він зазначив, що кожна федерація повинна сама працювати над механізмом імплементації рішення.
Рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від участі у великих міжнародних змаганнях на чотири роки поширюється на всі світові чемпіонати, включаючи Олімпіади і Паралімпіади.
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