Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з британським бійцем Дереком Чісорою

При цьому Усик не відмовляє собі в розвагах. Цього разу українець станцював прямо під час тренування.

Користувачів мережі захопило дане відео, і вони всіляко почали підбадьорювати і захоплюватися українцем.

"Ого Саня набирає вагу, помітно 👍", "Сильно )))", " Наче набрав м'язів💪", " Красава Саньок, так тримати👌", "Король дискотеки)", "Правильно і тренування на ноги і танцем навчається 👍👍💪💪 Швидше шустріше))".

Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Едді Хирн заявив, що команди Олександра Усика і Дерека Чісори зараз чекають офіційного оголошення бою, яке може відбутися зовсім скоро.

Промоутер також зробив прогноз на майбутній поєдинок.

«Ми знаємо, що Усик – геній, але він піднявся до великих хлопців. Чісора зараз знаходиться у відмінній формі. У передостанньому бою Дерек «зрубав» Артура Шпильку. Він влаштує Усику бомбардування. Олександр може перебоксувати Чісору, його ноги занадто гарні для Дерека. Втім, Чісора здатний притиснутися до нього, накидати розмашистих ударів по голові і попрацювати на ближній дистанції. Ми схрестили пальці в надії, що скоро відбудеться анонс бою Усик - Чісора», - заявив Хирн, цитує SkySports.