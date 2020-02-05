Український боксер Олександр Гвоздик у жовтні програв Артуру Бетербієву і залишився без титулу WBC
Але боксер не опускає руки і вже влітку планує повернутися на ринг, повідомляє Politeka.
Тренер спортсмена Тедді Атлас розповів, що бій попередньо запланований на червень, однак ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.
У лютому Атлас має намір провести з Гвоздиком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.
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Нагадаємо, восени чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик провів титульний поєдинок за другий пояс у своїй професійній кар'єрі.
Суперником українського боксера виступив володар титулу IBF росіянин Артур Бетербієв.
Об'єднувальний бій Гвоздик – Бетербієв, на кону якого стояли два чемпіонські пояси WBC і IBF, відбувся в ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії, США, на арені Liacouras Center
У захоплюючому рівному поєдинку, в якому суперники по черзі перехоплювали ініціативу, дострокову перемогу здобув Артур Бетербієв. У десятому раунді Олександр Гвоздик тричі опинився в нокдауні, після чого рефері зупинив бій, присудивши російському боксеру перемогу технічним нокаутом.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.