Непереможений український боксер-професіонал Артем Далакян зламав руку під час бою проти венесуельця Хосбера Переса

Поєдинок проходив у Києві, повідомляє спільнота "Братство Кличко"

За даними джерела, Далакян отримав перелом правої руки вже у другому раунді чемпіонського бою. Таким чином, українець відбоксував більше десяти раундів з важкою травмою руки.

Нещодавно ми писали, що 23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова

Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA.

Так, після першого раунду, в який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше скидався на односторонній декласс.

Цікаво, що в підсумку, після 10-ти зіграних раундів, у одного з суддів вистачило нахабства записати в переможці Воробйова 96-95.

Однак Чухаджян отримав перемогу через набраних балів: 99-91, 96-94 — на користь Чухаджяна.