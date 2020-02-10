Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Алекандр Усик травмувався напередодні бою проти британця Дерека Чісори

Про це повідомив со-промоутер українця Едді Хирн.

За його словами, Усик травмував лівий лікоть.

"Усику потрібен час, щоб долікувати лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен з'ясувати всі питання по здоров'ю", - розповів Хирн.

Бій Усик - Чісора був попередньо запланований на березень, а потім перенесений на квітень.

Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Едді Хирн заявив, що команди Олександра Усика і Дерека Чісори зараз чекають офіційного оголошення бою, який може відбутися зовсім скоро.

Промоутер також зробив прогноз на майбутній поєдинок.

«Ми знаємо, що Усик – геній, але він піднявся до великих хлопців. Чісора зараз знаходиться у відмінній формі. У передостанньому бою Дерек «зрубав» Артура Шпильку. Він влаштує Усику бомбардування. Олександр може перебоксувати Чісору, його ноги занадто гарні для Дерека. Втім, Чісора здатен притиснутися до нього, накидати розмашистих ударів по голові і попрацювати на ближній дистанції. Ми схрестили пальці в надії, що скоро відбудеться анонс бою Усик - Чісора», - заявив Хирн.