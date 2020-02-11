Український боксер Карен Чухаджян, який ефектно переміг росіянина Сергія Воробйова, розповів про поїздку в РФ

За словами боксера, на кордоні у команди виникли деякі труднощі.

"Поїздка в Росію почалася з кордону. Вже в Калінінграді нас дуже довго розпитували, нашого катмена Цехмейстера взагалі кудись повели, які питання задавали. Але це, напевно, було єдиною незручністю. А так – чудово зустріли, нічого поганого нам ніхто не говорив. Організація шикарна, все на вищому рівні – харчування, проживання. З нами там буквально "панькалися". Так що враження залишилися дуже позитивні", – цитує Чухаджяна vringe.com.

Раніше ми писали, що український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який побив росіянина Сергія Воробйова, зізнався, що був здивований суддівськими записками.

Один з суддів віддав перемогу його супернику, а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена. І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця.

"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подаючий надії проспект, ще й у головному бою вечора. У момент оголошення рахунки останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.

Нагадаємо, що 23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова.

Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA.

Так, після першого кола, який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

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