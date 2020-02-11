Український боксер Олександр Усик і дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк ввечері гуляли по Києву
На вулиці Хрещатик спортсмени зустріли свою фанатку, яка була поза себе від радості, побачивши своїх кумирів.
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Раніше ми писали, що екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Алекандр Усик травмувався напередодні бою проти британця Дерека Чісори.
Про це повідомив со-промоутер українця Едді Хирн.
За його словами, Усик травмував лівий лікоть.
"Усику потрібно час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен з'ясувати всі питання по здоров'ю", - розповів Хирн.
Бій Усик - Чісора був попередньо запланований на березень, а потім перенесений на квітень.
Як повідомляла Politeka, українець готовий повторити подвиг Усика під Всесвітньої боксерської суперсерії: "Я мрію...".
Раніше Politeka повідомляла, що Усик на камеру гнівно "утоптав" критиків: "Давайте домовимося ...".