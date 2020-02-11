Дівчина не підозрювала, кого зустріне на вулиці

Український боксер Олександр Усик і дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк ввечері гуляли по Києву

На вулиці Хрещатик спортсмени зустріли свою фанатку, яка була поза себе від радості, побачивши своїх кумирів.

Усик и Беленюк шокировали людей прямо в центре Киева 😳 Молодая болельщица была вне себя от радости, увидев спортсменов 👏 #украинскийбокс #усик #беленюк #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #beleniuk #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Montag, 10. Februar 2020

Раніше ми писали, що екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Алекандр Усик травмувався напередодні бою проти британця Дерека Чісори.

Про це повідомив со-промоутер українця Едді Хирн.

За його словами, Усик травмував лівий лікоть.

"Усику потрібно час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен з'ясувати всі питання по здоров'ю", - розповів Хирн.

Бій Усик - Чісора був попередньо запланований на березень, а потім перенесений на квітень.