Колишній чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик вирішив виміряти свою силу удару
В Лондоні українець зайшов у розважальний центр, де знайшов грушу-силомір, повідомляє Politeka.
Гвоздик зарядив потужний боковий, побивши рекорд автомата.
До речі, український боксер Олександр Гвоздик у жовтні програв Артуру Бетербиеву і залишився без титулу WBC.
Але боксер не опускає руки і вже влітку планує повернутися на ринг.
Тренер спортсмена Тедді Атлас розповів, що бій попередньо запланований на червень, однак ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.
У лютому Атлас має намір провести з Цвяшком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.