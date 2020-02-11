Колишній чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик вирішив виміряти свою силу удару

В Лондоні українець зайшов у розважальний центр, де знайшов грушу-силомір, повідомляє Politeka.

Гвоздик зарядив потужний боковий, побивши рекорд автомата.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик у жовтні програв Артуру Бетербиеву і залишився без титулу WBC.

Але боксер не опускає руки і вже влітку планує повернутися на ринг.

Тренер спортсмена Тедді Атлас розповів, що бій попередньо запланований на червень, однак ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.

У лютому Атлас має намір провести з Цвяшком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.