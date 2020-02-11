Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував стан здоров'я українського боксера

Красюк пояснив, що ніякої нової травми у Олександра перед боєм з Дереком Чісорою немає. Пізніше інформацію підтвердив сам боксер в своєму Instagram.

«Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати».

Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Едді Хирн заявив, що команди Олександра Усика і Дерека Чісори зараз чекають офіційного оголошення бою, який може відбутися зовсім скоро.

Промоутер також зробив прогноз на майбутній поєдинок.

«Ми знаємо, що Усик – геній, але він піднявся до великих хлопців. Чісора зараз знаходиться у відмінній формі. У передостанньому бою Дерек «зрубав» Артура Шпильку. Він влаштує Усику бомбардування. Олександр може перебоксувати Чісору, його ноги занадто гарні для Дерека. Втім, Чісора здатний притиснутися до нього, накидати розмашистих ударів по голові і попрацювати на ближній дистанції. Ми схрестили пальці в надії, що скоро відбудеться анонс бою Усик - Чісора», - заявив Хирн, цитує SkySports.