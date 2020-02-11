Дагестанский спортсмен Гаджімурад Магомедов зламав шию під час виконання одного з прийомів на Відкритому кубку світу з грепплінгу

На Telegram-каналі РУ_ЧП з'явилося відео жахливої моменту з травмою Магомедова. Повідомляється, що, крім удару мозку та закритої черепно-мозкової травми, борцю діагностували перелом шийних хребців з ушкодженням спинного мозку.

В результаті отриманих травм руки і ноги спортсмена паралізувало.

До речі, грепплінг – вид спортивних єдиноборств, який вміщує в себе техніку всіх борцівських дисциплін і характеризується мінімальними обмеженнями щодо використання больових і задушливих прийомів.

Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував стан здоров'я українського боксера.

Красюк пояснив, що ніякої нової травми у Олександра перед боєм з Дереком Чісорою немає. Пізніше інформацію підтвердив сам боксер в своєму Instagram.

«Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати».