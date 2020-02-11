Український боксер Василь Ломаченко назвав головну мету в боксі

За словами Ломаченка, він хоче прославити ім'я свого батька і тренера Анатолія Миколайовича.



"У боксі я хочу показати, що це не тільки бійка, в якій зійшлися два боксера. Хотілося б продемонструвати людям, що це шоу, яке цікаво дивитися. Хочеться, щоб глядачі від початку до кінця перебували в поєдинку. Для цього, звичайно ж, потрібно бути трохи актором.



У мене є мета, у мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Я йду до неї. Сьогодні все в моїх руках, мені надано цей шанс, це все реально. Забігати далі і говорити, чого б я хотів… Я не можу сказати про це зараз. Поки у мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу, і я до неї йду.

Я просто хочу вписати своє ім'я в історію боксу. Навіть не своє ім'я, а прізвище мого батька - Ломаченко, як геніального тренера. Це моя головна мета", - передає слова Ломаченка Fightnews.

До речі, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, ще до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченком.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.