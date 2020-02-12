Американського боксера Майка Тайсона вважали найсильнішим бійцем до тих пір, поки він не вийшов у ринг з Джеймсом Дугласом
11 лютого 1990 року відбувся поєдинок.
Тоді Дуглас ефектно відбивав всі атаки, в той час як Тайсон поступово почав втрачати контроль над собою.
Переломний момент бою настав у кінці 8-го раунду, коли Дуглас пропустив правий аперкот і опинився в нокдауні.
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Знесилений Тайсон не витримав напору претендента і незабаром став співавтором одного з найбільш культових нокаутів в історії боксу. Дуглас у 10-му раунді серією розмашистих ударів збив Тайсона з ніг і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF.
До речі, раніше ми писали, що колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відверто зізнався про своє кримінальне минуле.
Як повідомив легендарний боксер, в молодості він був членом банди і йому доводилося стріляти в людей.
За словами Майка Тайсона, від кримінальної життя його врятувало те, що він почав займатися боксом.
«Молодь не вірить, що в житті є надія. Якби вони вірили, що є надія на краще життя, вони б не вели себе таким чином. Єдина причина, по якій я поводився так само — я не вірив, що є надія на краще життя, а потім почав займатися боксом і побачив надію.
До цього я думав, що буду вбивати людей, що життя людей нічого не значать і все таке. Я був таким же, як ця молодь. Раніше я був членом банди, у мене була зброя, я стріляв в людей, які стріляли в мене. Я більше не хочу так жити.
Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.
Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.
Також Politeka писала про те, Майк Тайсон став справжнім українцем.