Український боксер Алекандр Усик отримав травму напередодні бою проти британця Дерека Чісори

За словами британського промоутера Едді Хірна, Усик травмував лівий лікоть.

Олександр Усик спростував цю інформацію, зазначивши, що ніяких травм у нього немає.



"Я побачив фотографію, там де сказали, що бій скасовано або перенесено через травму. Друзі, все слава Богу - ніяких травм немає. Все чудово. Просто ті, хто переживає, щоб не переживали, а ті, хто радіють… далі продовжували радіти.



Все добре, у нас дуже велике велике ТО. Тобто, 33 роки. Кожні 33 роки ми робимо велике техобслуговування з нашим лікарем", - розповів Усик.

Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував стан здоров'я українського боксера.

Красюк пояснив, що ніякої нової травми у Олександра перед боєм з Дереком Чісорою немає. Пізніше інформацію підтвердив сам боксер в своєму Instagram.

«Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати».