Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв зустрінуться на одному з футбольних стадіонів в Лондоні

Їх поєдинок стане обов'язковим захистом для британського чемпіона світу в суперважкій вазі.

Промоутер Едді Хирн заявив, що британець на цей раз наполіг на тому, щоб боксувати перед рідною аудиторією. Поєдинок Джошуа — Пулєв повинен відбутися на стадіоні Тоттенхем Хотспурс або Емірейтс.

Бій повинен відбутися 6 або 13 червня. Команди боксерів, на вимогу IBF, повинні домовитися про остаточну дату до 14 лютого.

До речі, менеджер українського супертяжа Олександра Усика Егіс Климас розповів з ким проведе свій наступний бій українець.

«Ми не будемо чекати до літа Ентоні Джошуа та проведемо свій поєдинок навесні. Якщо WBO зробить пояс вакантним, то Усик, як обов'язковий претендент, розіграє його в поєдинку проти Джозефа Паркера, який займає друге місце за версією організації. Якщо ж Джошуа домовитися з WBO про продовження захисту, то Усик зустрінеться із Дереком Чісорою», - заявив Климас.

Свій наступний бій Ентоні Джошуа, швидше за все, проведе проти болгарина Кубрата Пулєва.

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