Український борець греко-римського стилю і депутат Верховної Ради Жан Беленюк прокоментував скандал з Василем Ломаченко

Беленюк заявив, що Ломаченку не варто вплутуватися в такі речі.

"По правді кажучи, я не зрозумів, що це було. Мені необхідно поговорити з ним, щоб він пояснив, що хотів показати, я не хочу про це говорити, адже я з ним не говорив.

Якщо тобі хочеться розповісти той же вірш, то його можна вивчити і зробити без відео. Зрозуміло, у мене є деякі думки, але не поговоривши з ним, я їх висловлювати не буду", - заявив Беленюк.

Крім того, він зазначив, що у Ломаченка повинні бути люди, які будуть контролювати соцмережі.

"Я вважаю, що Вася - унікальна людина, боксер і улюбленець абсолютно всіх українців. До останнього часу був точно. Він, як і Усик, з тих, хто в день своїх виступів об'єднують всю Україну від заходу до сходу. Вважаю, що їм не варто вплутуватися в такі речі. Просто несіть славу Україні, показувати хороші результати, а все інше треба перемістити на другий план. Спроби комусь щось донести зачепить ту або іншу сторону. Просто будьте загальними улюбленцями.

У Васі, як і у Саші Усика, повинні працювати люди, контролюючі стратегію розвитку Instagram. Вони повинні контролювати такі речі", - сказав Беленюк.