Український борець греко-римського стилю і депутат Верховної Ради Жан Беленюк прокоментував скандал з Василем Ломаченко
Беленюк заявив, що Ломаченку не варто вплутуватися в такі речі.
"По правді кажучи, я не зрозумів, що це було. Мені необхідно поговорити з ним, щоб він пояснив, що хотів показати, я не хочу про це говорити, адже я з ним не говорив.
Якщо тобі хочеться розповісти той же вірш, то його можна вивчити і зробити без відео. Зрозуміло, у мене є деякі думки, але не поговоривши з ним, я їх висловлювати не буду", - заявив Беленюк.
Крім того, він зазначив, що у Ломаченка повинні бути люди, які будуть контролювати соцмережі.
"Я вважаю, що Вася - унікальна людина, боксер і улюбленець абсолютно всіх українців. До останнього часу був точно. Він, як і Усик, з тих, хто в день своїх виступів об'єднують всю Україну від заходу до сходу. Вважаю, що їм не варто вплутуватися в такі речі. Просто несіть славу Україні, показувати хороші результати, а все інше треба перемістити на другий план. Спроби комусь щось донести зачепить ту або іншу сторону. Просто будьте загальними улюбленцями.
У Васі, як і у Саші Усика, повинні працювати люди, контролюючі стратегію розвитку Instagram. Вони повинні контролювати такі речі", - сказав Беленюк.
В ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил.
У коментарях шанувальники вилили на спортсмена багато неприємних слів:
"Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчить, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попов...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", " Вася, це що за зашквар? Ввічливі люди? Російський спецназ? Може поясниш хід думки??".
Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.
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