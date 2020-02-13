Екс-претендент на чемпіонський титул у легкій вазі російський боксер Андрій Клімов програв нокаутом вірмену Аркадію Арутюняну

Як повідомляє агентство vringe, суддя зупинив поєдинок між боксерами у другому раунді. Ця перемога стала першою дострокової в кар'єрі Арутюняна.

Клімов вийшов на ринг вперше за півтора роки і зазнав п'ятої поразки в останніх шести поєдинках.

Раніше ми писали, що український боксер Карен Чухаджян, який ефектно переміг росіянина Сергія Воробйова, розповів про поїздку в РФ.

За словами боксера, на кордоні у команди виникли деякі труднощі.

"Поїздка в Росію почалася з кордону. Вже в Калінінграді нас дуже довго розпитували, нашого катмена Цехмейстера взагалі кудись повели, якісь питання задавали. Але це, напевно, було єдиною незручністю. А так – чудово зустріли, нічого поганого нам ніхто не говорив. Організація шикарна, все на вищому рівні – харчування, проживання. З нами там буквально "панькалися". Так що враження залишилися дуже позитивні", – цитує Чухаджяна vringe.com.

Раніше ми писали, що український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який побив росіянина Сергія Воробйова, зізнався, що був здивований суддівськими записками.

Один з суддів віддав перемогу його суперника, а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена. І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця.

"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подаючий надії проспект, ще й у головному бою вечора. У момент оголошення рахунки останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.

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