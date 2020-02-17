Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик вирішив нагадати про себе і заявив, що готовий до повернення

"Повністю заряджений, готовий підкорювати нові висоти", - пише українець на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники всіляко підтримують боксера в коментарях і чекають на його повернення: "Чемпіон, чекаємо твого повернення 💪🏼", " Удачі чемп!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍💪💪👊👊Харків топить!!!!", "Саня чекаємо!!!👍всіх благ тобі дорогий 👊", " Реваншнутися не хочеш? Це було б хороше повернення або вихід. Удачі чемп!".

Крім слів того, фанати цікавляться, чому українець програв у попередньому поєдинку: "хотілося б дізнатися що ж з Бітером сталося? зламав тебе морально горець? як відновився після цього? як з дипресухой борешся? може в'юшку яку замути. ми за тебе полюбому", "Круто. А буде інтерв'ю з приводу минулого поєдинку з Бетербієвим? Хотілося б розбір того бою почути в кінці-кінців".

Нещодавно ми писали, що тренер українського боксера Олександр Гвоздик у жовтні програв Артуру Бетербиеву і залишився без титулу WBC.

Але боксер не опускає руки і вже влітку планує повернутися на ринг.

Тренер спортсмена Тедді Атлас розповів, що бій попередньо запланований на червень, однак ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.

У лютому Атлас має намір провести з Гвоздиком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

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