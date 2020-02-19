Український боксер Володимир Кличко заявив, що хоче бачити британця Ентоні Джошуа в статусі абсолютного чемпіона у хевивейті

"Я хочу, щоб єдиним чемпіоном у суперважкій вазі став Джошуа. Він – чудовий атлет, олімпійський чемпіон, чудовий боксер і обличчя нашого виду спорту. Я вважаю, що у нього є все необхідне. Безумовно, ніхто не ідеальний. У кожного є плюси і мінуси, але я думаю, що у Джошуа є потенціал стати єдиним чемпіоном. Я справді цього бажаю", – сказав Кличко в інтерв'ю Sky Sports.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко знову висловив бачення свого можливого повернення на ринг.

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах. Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, зрештою, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки", - цитує Кличка-молодшого Morgenpost.de.

Зараз він підтримує себе у формі і тримає в голові рекорд легендарного американського боксера Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії.

"Якщо б я повернувся, це б мало особливу мету. Наприклад, побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном у суперважкій вазі в історії в 45 років. Це дійсно виклик, який мотивує мене. Через два роки мені виповниться 45, і я зможу націлитися на його рекорд. Поняття не маю, що я тоді зроблю", - зазначив легенда українського спорту.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

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