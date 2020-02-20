Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку проти 36-річного британського бійця Дерека Чісори

Поєдинок Усик — Чісора відбудеться не пізніше 23-го травня.

В коментарях шанувальники підтримують українця і бажають перемоги.

Крім того, ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Нещодавно ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.